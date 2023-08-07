رابطة الأندية: محمد هاني أفضل ظهير أيمن في الموسم الماضي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 أغسطس 2023 06:30 مساءً -

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عبر صفحتها الرسمية علي الفيس بوك ، عن اختيار محمد هاني من خلال تصويت الجمهور أفضل ظهير أيمن فى مصر الموسم الماضي .

وساهم محمد هاني فى حصول النادي الأهلي علي خمس بطولات تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، وهم الدوري المصري ، ودوري أبطال إفريقيا، و بطولتي كأس السوبر ، بالإضافة إلي لقب كأس مصر

وكانت رابطة الأندية أعلنت أمس عن حصول محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي أيضًا على جائزة أفضل حارس مرمي فى مصر الموسم الماضي باستفتاء الجماهير التى حسمت هذا الأمر واختارته الأفضل هذا الموسم.

ويعود فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر للتدريبات لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، يوم 24 أغسطس الجاري على ستاد التتش، على أن يخوض الفريق معسكرًا مغلقًا في أوروبا، استعدادًا للموسم الجديد.

وغادر القاهرة الجمعة الماضية ، السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى متوجهاً لسويسرا لقضاء اجازته هناك، حيث حصل فريق الكرة على راحة سلبية من التدريبات لمدة 21 يوماً، عقب نهاية مباراة المصري البورسعيدي في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، والتي أقيمت على استاد برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وانتهت بفوزه بهدفين مقابل هدف.

وتأتي الراحة للاعبين لالتقاط الأنفاس بعد موسم طويل وشاق خاضه المارد الأحمر وتوج خلاله بـ5 بطولات، وصعد إلى ربع نهائي كأس مصر نسخة الموسم الحالي والتي تستكمل في الموسم الجديد.