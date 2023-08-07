جامعة الأزهر تقرر عن بدء الدراسة 30 سبتمبر المقبل وتنتهى 30 مايو 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 أغسطس 2023 06:30 مساءً - وافق مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة على مذكرة الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الخاصة بالخريطة الزمنية للعام الجامعي 2023م / 2024م.

وتضمنت المذكرة بدء الدراسة للفصل الدراسي الأول في السبت الموافق 30 سبتمبر 2023م، وأن تبدأ الامتحانات السبت الموافق 6 يناير 2024م وتنتهى فى 24 يناير 2024 م، على أن تبدأ إجازة نصف العام من السبت الموافق 27 يناير حتى الخميس 8 فبراير 2024 م.

وتبدأ الدراسة للفصل الدراسى الثانى السبت الموافق 10 فبراير 2024م وتنتهى فى الخميس 30 مايو 2024 م وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024 م وأن تكون امتحانات التصفية السبت 7 سبتمبر 2024 م.