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جامعة الأزهر تقرر عن بدء الدراسة 30 سبتمبر المقبل وتنتهى 30 مايو 2024

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 أغسطس 2023 06:30 مساءً - وافق مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة على مذكرة الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الخاصة بالخريطة الزمنية للعام الجامعي 2023م / 2024م.

 

وتضمنت المذكرة بدء الدراسة للفصل الدراسي الأول في السبت الموافق 30 سبتمبر 2023م، وأن تبدأ الامتحانات السبت الموافق 6 يناير 2024م وتنتهى فى 24 يناير 2024 م، على أن تبدأ إجازة نصف العام من السبت الموافق 27 يناير حتى الخميس 8 فبراير 2024 م.

 

وتبدأ الدراسة للفصل الدراسى الثانى السبت الموافق 10 فبراير 2024م وتنتهى فى الخميس 30 مايو 2024 م وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024 م وأن تكون امتحانات التصفية السبت 7 سبتمبر 2024 م.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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