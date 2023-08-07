عرض حفل نانسى عجرم بمهرجان العلمين على الحياة وcbc.. اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 أغسطس 2023 06:30 مساءً - تعرض قناة الحياة وcbc يوم السبت 12 أغسطس الجاري، حفل النجمة اللبنانية نانسي عجرم في مهرجان العلمين.

وكانت أحيت النجمة نانسي عجرم حفلاً غنائيًا ضمن حفلات مهرجان العلمين في دورته الأولى، ورفع شعار كامل العدد، وقدمت من خلاله مجموعة كبيرة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور، منها (يا طبطب يا دلع وحبك سفاح وما تيجي هنا وأنا أحبك وسلامات سلامات وصحصح وأنت إيه والدنيا حلوة وآه ونص وإحساس جديد ومعجبة مغرمة وخطير خطير، واختتمت حفلها بأغنية أنا مصري).

وافتتحت النجمة نانسي عجرم حفلها الغنائي بمهرجان العلمين بأغنية "بتفكر في إيه"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقالت: مبسوطة بوجودي معاكم اشتقت لكم كتير وبحبكم كتير.

مهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية وعروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عددا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم: الفنان تامر حسني، ونانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبيرعمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ.

وتتضمن الفعاليات أيضا عرض أزياء لـ"مايكل سينكو"، ومن المقرر أن تشهد الفعاليات فى آخر أيام مهرجان العلمين الجديدة، انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي، وتتويج الفائزين في الموسم.

وتقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة، من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية، والتى تعرف بمدينة الفنون، والتي بُنيت على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.