انت الأن تتابع خبر بعد حريق السبت الماضي .. بيان عاجل من الحكومة بشأن بيع أصول وزارة الأوقاف نتيجة تلف أوارق ملكيتها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حسمت وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة ما نشر مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا في الساعات القليلة الماضية حول بيع أصول وزارة الأوقاف بعد حريق الذي وقع يوم السبت الماضي..

حريق وزارة الأوقاف:

واندلع يوم السبت الماضي حريق وزارة الأوقاف في المقر القديم لها والكائن في شارع صبري أبو علم بباب اللوق في محافظة القاهرة، والذي أدي إلي تلف محدود في المبني الشبه خالي من الموظفين بعد أن تم نقلهم إلي المقر الجديد في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

بيع أصول وزارة الأوقاف بسبب الحريق:

وأشارا الوزارة في مع بيان مشترك مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن جميع ما نشر بيع أصول وزارة الأوقاف بسبب الحريق والذي أدي إلي تلف حجج وأسانيد ملكيتها لأصحابها له أي ساس من الصحة وأن جميع ما جري تداوله في هذا الشأن هو مجرد شائعات الهدف منها إثارة البلبلة في نفوس المواطنين.

وأشارت وزارة الأوقاف في بيانها أن الحريق لم يتسبب في تلف أي مستندات أو حجج تتعلق بملكية المباني والأصول، حيث تم نقل كافة محتويات المكاتب المحترقة منذ ثلاثون يوماً إلي مقر الوزارة الجديد، بالإضافة إلي أن أموال وأصول الوزارة تعتبر ذات طبيعة خاصة بحث لا يمكن المساس بها أو التفريط فيها، كما أدعيت بعض المنشورات التي ملئت مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحريق مباشرة، مشيرة أن أموال وأصول تتبع لخدمة المجتمع وفقاً للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف

طلب عاجل:

وطالبت وزارة الأوقاف من جميع مواطني جمهورية مصر العربية بعدم الانسياق وراء هذه الإشاعات والأخبار المغلوطة، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، خاصة في ظل انتشار الكثير من الشائعات التي ليس لها أي أساس من الصحة نهائيا