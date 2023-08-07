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الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة بدءًا من الغد

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 أغسطس 2023 09:30 مساءً - قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد، إن غدا ستحدث انخفاضات طفيفة وتدريجية وتستمر خلال الأيام المقبلة في درجات الحرارة.

 

وأضاف مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد، خلال برنامج آخر النهار، المذاع على قناة النهار، أنه خلال الساعات القليلة المقبلة سنشهد تحسنا في درجات الحرارة عن درجات الحرارة مساء أمس.

 

وتابع الدكتور محمود شاهين، أن أمس كانت ذروة ارتفاع درجة الحرارة، حيث إن نهايات شهر يوليو وأول أيام أغسطس كان انكسار لموجة الحرارة المرتفعة، والموجة الحارة خلال شهر أغسطس لم تستمر سوى 48 ساعة فقط، وسنشهد مع نهاية الأسبوع أجواء جيدة للغاية.

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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