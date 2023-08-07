متحدث الصحة: قدمنا 16 مليون خدمة للمواطنين خلال 43 يوما

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 أغسطس 2023 09:30 مساءً - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزراة الصحة، أنه جرى تقديم 16 مليون خدمة علاجية للمواطنين خلال 43 يوما فقط من مبادرة 100 يوم صحة.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن كل المبادرات الرئاسية التي تصل لـ14 مبادرة تُقدم للمواطنين بالمجان ضمن جهود الوزارة لتحسين الصحة العامة للمواطنين وتقدم لـ105 ملايين مصري ولنحو 9 ملايين من ضيوف مصر في المحافظات.

وردًا على وجود نواقص في بعض الأدوية بالصيدليات، قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الدواء يكون ناقصًا عندما نعجز عن توفيره للمرضى سواء لا يوجد له مثيل أو بديل.

وتابع: "الدواء المثيل هو الذي يحتوى على نفس المادة الفعالة بنفس التركيز ويأخذ بنفس الطريقة وهناك دواء آخر يٌسمى بديلًا أي أن به اختلاف في المادة الفعالة لكنه يستخدم في نفس علاج المرض".

وأوضح أن توافر البديل أو المثيل يُعني عدم وجود نفص في الدواء، مشيرًا إلى أن المصريين تعودوا على أسماء تجارية معينة.