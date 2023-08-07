الحكومة: 2 مليار دولار صادرات مصر من الأجهزة الكهربائية والصناعات الهندسية بالنصف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 أغسطس 2023 10:27 مساءً - كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لـ مجلس الوزراء، نمو صادرات مصر من الأجهزة الكهربائية والصناعات الهندسية خلال النصف الأول من عام 2023.

صادرات مصر من الأجهزة الكهربائية

وأشار مركز المعلومات في تقرير صادر له، إلى أن أحدث بيانات أظهرت استمرار ارتفاع صادرات مصر من الأجهزة الكهربائية والصناعات الهندسية، خلال شهر يونيو الماضي وخلال النصف الأول من عام 2023.

كما كشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الصادرات الهندسية حققت ارتفاعًا طفيفًا خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة زيادة 1%، حيث بلغت 2.002 مليار دولار مقابل 1.982 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2022، فيما زادت صادرات القطاع خلال شهر يونيو 2023 بنسبة 4% حيث بلغت 339.7 مليون دولار مقارنة بـ 327.6 مليون دولار في يونيو 2022.

وسبق، وأعلن مركز المعلومات، أن الإصدار الجديد من موقعه الإلكتروني تضمن مجموعة من اللوحات المعلوماتية الذكية، إذ تستعرض التطور الزمني لعدد من المؤشرات الاقتصادية المترابطة، لما يفوق الربع قرن.

وبين المركز أن اللوحات المعلوماتية الذكية هي الأولى من نوعها في مصر، وتقدّم معلومات محدثة إجمالية وتفصيلية في صورة أشكال رسومية تفاعلية مرتبة ومسلسلة؛ لتدعم عملية اتخاذ القرار على المستوى الاقتصادي.