"الحياة" تُذيع حفلات العلمين في تمام العاشرة مساءً يوميًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 أغسطس 2023 10:28 مساءً - تُّذيع شبكة تليفزيون الحياة، اعتبارًا من اليوم، مجموعة من الحفلات والعروض الفنية المُقدمة في مهرجان العلمين الدولي، المُنعقد حاليًا في مدينة العلمين الجديدة تحت شعار "العالم.. علمين"، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وشهدت مدينة العلمين الجديدة على مدار الأيام القليلة الماضية عدة حفلات فنية وسط مشاركة فنية واسعة، بداية من حفلات النجوم محمد منير، وتامر حسني، وأحمد سعد، ومدحت صالح، وريهام عبدالحكيم، وصولاً لحفلات النجوم تامر عاشور وأليسا أمس.

من المُقرر، أن تشهد مدينة العلمين خلال الأيام المقبلة حفلات غنائية للمطرب الشعبي حكيم، والفنان بهاء سلطان، والفنانة كرول سماحة، وعروض أزياء عالمية على الشاطئ، جانبا إلى عروض الفلكلور الشعبي.

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