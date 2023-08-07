القاهرة الإخبارية: مقتل 20 شخصا إثر هجوم إرهابى جنوبى بوركينا فاسو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 أغسطس 2023 11:33 مساءً - أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، مقتل 20 شخصا إثر هجوم إرهابي جنوبي بوركينا فاسو.

وفى وقت سابق ذكر راديو "فرنسا الدولى" أن هناك أنباء عن سماع دوى طلقات نارية فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، وسط عاصمة بوركينا فاسو "واجادوجو" بالقرب من القاعدة الجوية 511 الواقعة فى وسط أواجا.

وقال مصدر أمنى لم يفصح عن هويته - في تصريح للراديو الثلاثاء، "إن حادثا مؤسفا اقتصر على القاعدة الجوية" دون إعطاء مزيد من التفاصيل.. مضيفا أن "الوضع تحت السيطرة"، وأن حركة المرور استؤنفت فى هذه المنطقة بعد فترة وجيزة.