عضو لجنة العفو الرئاسى: عدد ما تم الإفراج عنهم تجاوز الـ1400

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 أغسطس 2023 11:33 مساءً - قال النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن عمل لجنة العفو الرئاسي مستمرة، ورغم أن الشائعات انتشرت بأن لجنة العفو تم تشكيلها كمقدمة لقمة المناخ الـ27 ولكن استمرت لما بعد قمة الـ27.

وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسي، في تصريحات لبرنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى، أنه قيل إن اللجنة محاولة لطمأنة القوى المعارضة للمشاركة في الحوار الوطنى ولكن الحوار مستمر واللجنة ما زالت مستمرة، ونحن مستمرون في عملنا.

وتابع النائب محمد عبد العزيز، أن هناك نوايا صادقة ودعم مباشر من الرئيس لعمل لجنة العفو، والعدد تجاوز عن 1400 اسم ساهمت لجنة العفو الرئاسي مع الجهات المعنية على رأٍسهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية والنائب العام بالإفراج عنهم.

ولفت عضو لجنة العفو الرئاسي، إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أطلقت مبادرة لإعادة دمج المفرج عنهم وحل أي مشكلات تقابلهم.