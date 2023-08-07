مهرجان العلمين يكشف عن برومو حفل مسار إجبارى ورضا البحراوى ومسلم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 أغسطس 2023 11:33 مساءً - استعرض القائمون على مهرجان العالم علمين المقام في مدينة العلمين الجديدة برومو الحفل المنتظر في الـ 11 من أغسطس يوم الجمعة المقبل، والذى يضم فريق مسار إجباري، والمغني رضا البحراوي، ومسلم، حيث ظهر في البرومو الثلاثى وهم يغنوا مجموعة من أفضل أغانيهم.

ويحظي كل من فريق مسار إجباري، والمغني رضا البحراوي، ومسلم بجماهيرية عريضة، حيث يمثل كل منهم لونا غنائيا مختلفا عن الآخر، وله طابعه الخاص مما يجعل الحفل منتظراً من جانب قطاع جماهيرى كبير.

ويُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاسا طبيعيا لاهتمام الدولة المصرية وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي سيشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

يستهدف المهرجان الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، مما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية في البلاد، لتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية في مصر.

يحظى مهرجان العلمين الجديدة باعتباره الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط، بأجندة متنوعة وزاخرة بالأنشطة والفعاليات الموسيقية، والرياضية والترفيهية والتي تحدث لأول مرة على أرض مصر، كأحد عناصر جذب وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، في ظل التوجه العام لتصبح مدينة العلمين الجديدة أفضل الوجهات السياحية في العالم.