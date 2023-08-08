الرئيس السيسي: نسعى إلى استعادة مكانة مصر بتطوير القاهرة التاريخية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 أغسطس 2023 10:28 صباحاً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تنفذ خطة لتطوير القاهرة التاريخية، متابعا: "اللى بيتعمل هنا في مسجد السيدة نفيسة في إطار خطة الدولة المصرية لتطوير القاهرة التاريخية.. علشان نستعيد مكانة مصر في هذا المقام التاريخي العظيم في القاهرة التاريخية".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مسجد السيدة نفيسة: "شغالين دلوقتي في عرب اليسار.. والهدف منها زي ما عملنا في منطقة مجري العيون وغيرنا الواقع الصعب.. متحركين في إطار خطة نتمنى من الله أن يوفقنا فيها".