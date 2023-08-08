الرئيس السيسي: مساهمة طائفة البهرة فى تطوير مساجد آل البيت عنوان للمحبة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 أغسطس 2023 10:28 صباحاً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مساهمة طائفة البهرة في تطوير مساجد آل البيت عنوان للمحبة والمودة، متابعا: "النهاردة تحديدا في وجود جلالة السلطان والعائلة والمرافقين له.. بنتشرف أن إحنا موجودين في مقام طيب وكريم.. مقام السيدة نفيسة.. اتعمل المسجد والمنطقة المحيطة والضريح الكريم.. ربنا يعنيا على أن نكمل ويتقبل منا ويعين عليه".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مسجد السيدة نفيسة: "مرة تانية برحب بيك جلالة السلطان.. وبشكرك وسعيد أن اشوفك في زيارتك لمصر.. وبشكرك شكرا جزيلا باسمي وباسم كل المصريين على المساهمة الجميلة اللى بتكون دايما عنوان للمحبة والمودة".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "مش هنسي أقول أن إحنا في مصر.. طائفة البهرة هما عايشين وسط أهلهم في مصر بمنتهي الود والاحترام والتقدير.. ومش مني أنا أو كدولة.. عايشين وسط الشعب المصري.. برحب بيكم وسعداء باليوم الكريم والجميل ده.. ربنا يعينا على كل طيب.. وشكرا جزيلا".