انت الأن تتابع خبر المثلية تشعل غضب بسمة وهبة: أنا أم وخايفة على ولادي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الإعلامية بسمة وهبة عن غضبها بسبب انتشار ظاهرة المثلية الجنسية حول العالم، مشيرة إلي أن العالم الغربي يواصل الإصرار علي نشر الفكر الغير أخلاقي والغير إنساني في كل أنحاء العالم وخصوصا الوطن العربي والإسلامي.وأكملت بسمة وهبة عبر برنامجها ” 90 دقيقة ” التي تقدمه على قناة ” المحور ” الفضائية أن الوضع أصبح كارثي بكافة المقاييس خصوصا مع انتشار الدعوات عبر التطبيقات المختلفة والإنترنت وقنوات التليفزيون.

بسمة وهبة تهاجم نتفيلكس

وأوضحت بسمة وهبة أنه يجب التصدي للظاهرة والمنهج الغربي الذي يستهدف نشر كافة الأفكار غير الصحيحة والتي تسبب كوارث وغير موافقة للفطرة الإنسانية .

وأردف بسمة وهبة أنا أم وأخشي علي أولادي من الظاهرة وكذلك كل أسرة وبيت عربي يخشي وقوع أولاده ضحية في الفعل الغير الإنسان والمخالف للعقيدة والفطرة السليمة .

وليست هذه المرة الأولي التي تهاجم فيها بسمة وهبة أفكار المثلية الجنسية حيث سبق وأن فتحت النار علي منصة نتفيلكس للأفلام بعد طرحها عدد من الأفلام العالمية للترويج للمثلية.

وقال بسمة وهبة أن منصة نتفيلكس لا تنتج فيلم واحد دون وجود شخص مثلي ويظهر بدور محبوب وهذا يعد خطر كبير في بيوت العرب مشيرا الي أن منصة ديزني أيضا تستهدف الأطفال بالترويج لتلك الأفكار.

بسمة وهبة تكشف مخطط الغرب

جاء هجوم بسمة وهبة علي المثلية الجنسية بعد انتشار دعوات لأن تصبح مادة ويتم تدريسها للأطفال في عدد من البلدان مثل بريطانيا وأمريكا وكندا

وكانت منصة ديزني أعلنت بشكل صريح دعمها للمثلية الجنسية في عدد من الشخصيات الكرتونية بنهاية العام الجاري وعلق بسمة وهبة علي القضية قائلة أن الغرب لديه خطة ممنهجة للسيطرة علي عقول الأطفال ونشر أفكار غير سليمة بشكل علني وفج