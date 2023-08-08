الفرصة الأخيرة.. جدول وموعد امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة 2023

انت الأن تتابع خبر الفرصة الأخيرة.. جدول وموعد امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة 2023والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي بالكشف عن جدول وموعد امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة 2023، حيث أنه يبحث عنه عدد كبير من أولياء الأمور والطلبة والطالبات وتبدأ من يوم 19 أغسطس 2023 ويكون بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

موعد امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة 2023

ويريد الجميع معرفة موعد امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة 2023 في كل المدارس التي تنتشر بكل المحافظات، وهي من أبرز الأشياء الذي يريد أن يعرفها الجميع في الوقت الحالي، لأنها من أهم الأشياء الهامة في الوقت الحالي وتأتي كما يلي:

يوم السبت 19 أغسطس اللغة العربية والتربية الدينية.

الأحد 20 أغسطس للغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

الإثنين 21 أغسطس الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية).

يوم الثلاثاء 22 أغسطس الإقتصاد والإحصاء.

الأربعاء 23 أغسطس الفيزياء والتاريخ.

الخميس 24 أغسطس اللغة الأجنبية الأولي.

السبت 26 أغسطس الكيمياء والجغرافيا.

يوم الأحد 27 أغسطس الرياضيات التطبيقية (الديناميكا).

يوم الإثنين 28 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل).

الثلاثاء 29 أغسطس الأحياء والفلسفة والمنطق والرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا).

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

وبدء العد التنازلي على امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، وقد بدأ عدد كبير من الطلاب أو يعرضون الرسوب بدرجات عالية من النجاح، ويكون عندهم فرصة جيدة عند النجاح داخل الكليات والجامعات التي تتوفر في التنسيق الخاص بالمرحلة الثانية أو الثالثة طبقاً إلى قرارات وزارة التربية والتعليم.

ومن المرجح أن تعقد الامتحانات الخاصة بالدور الثاني للصف الثالث الثانوي في كل محافظات مصر يوم السبت 19 أغسطس 2023، وتتأهب الوزارة لتضع خطة أمنية تعمل على ضبط اللجان المدرسة ومنع جميع التسريبات أو الغش، ويريد الجميع معرفتها في الوقت الحالي.