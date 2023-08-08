انت الأن تتابع خبر لمدة 4 ساعات .. قطع المياه عن هذه الأماكن في محافظة المنوفية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني مناطق من محافظة المنوفية عملية قطع المياه، اليوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس الجاري، بسبب ما الأعمال التي تجري شركة مياه الشرب والصرف الصحي في هذه الأيام

قطع المياه:

وكشف بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية الذي تم الكشف عنه قبل قليل وجري نشر نسخه من الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك عن كافة المعلومات حول عملية قطع المياه، والمدة الزمنية، التي سيحدث فيها ذلك

موعد قطع المياه في المنوفية :

وأوضح بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية أنه سيتم قطع المياه لمدة 4 ساعات متواصلة بداية من الساعة العاشرة صباح اليوم حتي الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم

سبب قطع المياه في المنوفية :

كشف بينان شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة المنوفية أن سبب قطع المياه يتمثل في أعمال الصيانة الدورية لغسيل شبكات المياه، ضمن الأعمال الجارية

أماكن قطع المياه:

وأضف بيان شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة المنوفية التي سوف تشهد انقطاع للمياه هي مدينة سرس الليان

تنوية هام :

وطالب بيان شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة المنوفية جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.