انت الأن تتابع خبر بالأسماء .. قطع الكهرباء عن أكثر من 8 مناطق في القاهرة بعد قليل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الجدول الصادر عن الحكومة المصرية والخاص بأعمال تخفيف الأحمال الصادر في مصر توقيتات قطع الكهرباء اليوم الثلاثاء 8 أغسطس الجاري في محافظة القاهرة

قطع الكهرباء:

وتسبب الارتفاع الذي حدث في درجات الحرارة خلال الفترة الماضية نتيجة الموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد إلي قطع الكهرباء في جميع محافظات الجمهورية حيث زاد استخدام الغاز لإنتاج الكهرباء بعد زيادة الاستهلاك.

أماكن قطع الكهرباء في محافظة القاهرة:

وأوضح جدول قطع الكهرباء عن محافظة القاهرة عن الأماكن والمواعيد التي سوف يتم قطع التيار فيه وهي كما يلي:

1- سيتم قطع الكهرباء عن مناطق شارع الطيران و المنطقة العاشرة والحي العاشر و زهراء مدينه نصر بداية من الساعة الثانية عشر ظهرًا حتى الواحدة مساء.

2- سيتم قطع الكهرباء عن مناطق شارع السبكي و شارع الطيران وشارع الحجاز وشارع النزهة وشارع أبو جعفر النحاس وبعض المناطق الأخري الواقع في نظام مصر الجديدة من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الثانية مساء.

3- سيتم قطع الكهرباء عن مناطق إسكان النقابات و المنطقة السادسة ومساكن صقر قريش وإسكان شرارة، مساكن الشروق، الدويقة وشارع عمار ابن ياسر ومَسَاكِن هَيْئَةِ اَلطَّيَرَانِ اَلْمَدَنِيِّ وشَارِعُ سَعْدْ عَبْدَالْوَارِثْ وشَارِعُ أَحْمَدْ مُصْطَفَى وشَارِعُ إِبْرَاهِيمْ اَلْفِقِي وشارع مصطفي مختار بداية من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة السادسة مساء.

4- سيتم قطع الكهرباء عن مناطق طريق صلاح سالم، عمارات العبور وزهراء مدينه نصر، امتداد رمسيس، مساكن صقر قريش، المنطقة الثامنة، مساكن الزهراء بداية من الساعة السابعة مساءً حتى الثامنة مساءً.

5سيتم يتم قطع الكهرباء عن مناطق شارع محسن مأمون، إسكان رابعة الاستثماري، المنطقة السادسة، السراج مول، الحي العاشر، إسكان الشباب المهندسين، مساكن التوفيق وشارع غرناطة، روكسي، شارع الحجاز، شارع المعهد الاشتراكي بداية من الساعة الثامنة مساءً حتى التاسعة مساءً