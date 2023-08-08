سويلم يتابع إجراءات تقييم حالة المنشآت المائية وإجراءات صيانتها

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أغسطس 2023 11:25 صباحاً - - إستعراض نتائج المعاينة على الطبيعة التي تمت مؤخراً لعدد ٨٠ كوبرى وعدد ٢ قنطرة لتقييم الحالة الفنية لها

- التوجيه بإعداد برنامج تدريبي عن أعمال الصيانة والتأهيل للحفاظ علي المنشآت المائية وإطالة عمرها

- التوجيه بوضع أسس ومعايير واضحة للإعتماد عليها لتحديد أولويات صيانة وتأهيل المنشآت المائية

- الوزارة أعدت قاعدة بيانات للمنشآت المائية في مصر بإجمالي ٥٠ ألف منشأ ، والبدء في تقييم حالتها وتحديد أولويات التأهيل أو الصيانة طبقاً للحاجة

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة إجراءات تقييم حالة المنشآت المائية وإجراءات صيانتها ، بحضور السيد الدكتور/ عز الدين كامل معاون الوزير لمنشآت الرى ، والسيد المهندس/ أحمد نشأت بالمكتب الفني للسيد الوزير

وإستعرض الدكتور سويلم نتائج المعاينة على الطبيعة التي تمت مؤخراً لعدد من المنشآت المائية ( عدد ٨٠ كوبرى مقامة على الترع والمصارف – عدد ٢ قنطرة ) لتقييم الحالة الفنية لهذه المنشآت وتحديد مدى الحاجة لتنفيذ أعمال تأهيل أو صيانة لها ، وترتيب أولويات تنفيذ أعمال الصيانة طبقاً لحالة كل منشأ .

و وجه الدكتور سويلم بإعداد برنامج تدريبي للسادة مهندسي الوزارة لرفع كفاءتهم بخصوص أعمال الصيانة والتأهيل لضمان الحفاظ علي المنشآت المائية الحالية وإطالة عمرها ، كما وجه سيادته بوضع اسس ومعايير واضحة يتم الإعتماد عليها لتحديد اولويات صيانة وتأهيل المنشآت المائية .

وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة قد أعدت مؤخراً قاعدة بيانات للمنشآت المائية في مصر ( قناطر أفمام الترع وقناطر الحجز والسحارات والبدالات والكبارى ) ، حيث تم حصر أكثر من ٥٠ ألف منشأ مائى تقريباً بمختلف المحافظات ، مع البدء في عمل تقييم لحالة كل هذه المنشآت لوضع قائمة بأولويات التأهيل أو الصيانة طبقاً للحاجة .

وأكد سيادته على حرص الوزارة على تأهيل وصيانة مختلف المنشآت المائية في مصر لضمان تحسين عملية إدارة المنظومة المائية ، بالتزامن مع العمل على صيانة وتطوير باقى عناصر المنظومة المائية ( ترع – مصارف – محطات رفع ) لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية والحفاظ على كل نقطة مياه والعمل على زيادة الإنتاج الزراعى من خلال تطوير وتحديث كافة عناصر المنظومة المائية ، وإنعكاس ذلك على تحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل الترابط الهام بين المياه والغذاء .