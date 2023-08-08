رئيس هيئة الرعاية الصحية: العنصر البشري أهم الأولويات بمنظومة العمل وفقًا لتوجيهات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أغسطس 2023 01:21 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية يشيد بالجهود المتميزة في العمل وتطورات مؤشرات الأداء بإدارة الموارد البشرية .. ويؤكد: العناصر البشرية هم الثروة الحقيقية والمحرك الأساسي لعملية الإصلاح الصحي الشامل

رئيس هيئة الرعاية الصحية: دمج ذوي الخبرة بالطاقات الشابة نموذج ناجح في تنفيذ الرؤى الاستراتيجية لهيئة الرعاية .. ويؤكد: سنصبح من أكبر الكيانات الحكومية خلال الـ 7 سنوات المقبلة

رئيس هيئة الرعاية الصحية يوجه بالتشغيل الرسمي للمرحلة الأولى من المنظومة الإلكترونية لإدارة الموارد البشرية أغسطس القادم .. وامتدادها للفروع والمنشآت الصحية بالمحافظات ومقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: بطاقة شخصية ووظيفية لكل مقدمي الخدمة الصحية على النظام الإلكتروني للهيئة يتيح إدارة الوقت وقياس الإنتاجية وتقييم الأداء والإدارة المُثلى للموارد البشرية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: ربط المنظومة الإلكترونية للموارد البشرية مع منصة التدريب الإلكتروني للهيئة "LMS" .. ويوجه بربط تقييم أداء العاملين بالالتزام ببرنامج التأهيل الإلزامي لضمان جودة مخرجات العمل

رئيس هيئة الرعاية الصحية: المنظومة الإلكترونية للموارد البشرية عامل مهم في الإدارة الناجحة للهيئات الصحية .. ويؤكد: الهيئة تشهد تسارعًا كبيرًا في التحول الرقمي كركيزة هامة لبناء منظومة رعاية صحية قوية وفعالة وبمقاييس عالمية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: مناقشة مستقبل وتنفيذ الخطط الاستراتيجية مع العاملين يُحفز دور الموظف على العمل ويزيد من إنتاجيته ويحقق معادلة النجاح بشكل أيسر وأسرع .. ويؤكد: ولاء وانتماء العاملين ركيزة أساسية في نجاح الهيئة

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اجتماعًا مع قيادات ومسئولي وأعضاء الإدارة العامة للموارد البشرية بالهيئة، وذلك لمتابعة تطورات العمل ومؤشرات الأداء بالإدارة، والنظام الإلكتروني لإدارة الموارد البشرية إلكترونيًا باستخدام تطبيق HITS، في إطار تنفيذ التطوير والارتقاء المستمر بالعنصر البشري تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية للدولة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، إلى أن العنصر البشري أهم الأولويات بمنظومة العمل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن دمج ذوي الخبرة بالطاقات الشابة حقق نموذجًا ناجحًا في إدارة وتنفيذ الرؤى الاستراتيجية لهيئة الرعاية، ومؤكدًا ضرورة تعميم هذا النموذج بالفروع والمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

وأشاد السبكي، بالجهود المتميزة في العمل وتطورات مؤشرات الأداء بالإدارة العامة للموارد البشرية، وبخاصة منظومة عمل المخاطبات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن هيئة الرعاية ستصبح من أكبر الكيانات الحكومية خلال الـ 7 السنوات المقبلة مع امتداد منظومة التأمين الصحي الشامل لكافة محافظات الجمهورية، وتابع: أن القوى البشرية هم الثروة الحقيقية والمحرك الأساسي لعملية الإصلاح الصحي الشامل الذي تقوم به الدولة المصرية.

وتابع الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، خطة تشغيل المنظومة الإلكترونية لإدارة الموارد البشرية باستخدام تطبيق HITS، والتي تختص بإدارة كل المهام المتعلقة بالموارد البشرية بشكل إلكتروني بالكامل، وتشمل مكونات أهمها "بيانات الموظفين، الاستحقاقات، تغيير الحالة، الجزاءات، الإجازات، التدريب، التعيينات، التقييم، إدارة الوقت، المستندات"، إضافة إلى تيسير الإجراءات الجماعية وإصدار التقارير حسب حاجة العمل، وتكاملها مع المنصات الإلكترونية الأخرى مثال منصة التدريب الإلكتروني للهيئة "LMS".

ووجه السبكي، بالتشغيل الرسمي للمرحلة الأولى من المنظومة الإلكترونية للموارد البشرية خلال شهر أغسطس القادم، والتي تشمل "بيانات الموظفين، تقييم الأداء، الاستحقاقات"، كما وجه بامتداد المنظومة إلى الفروع والمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات، ومؤكدًا على تفعيل المنظومة بالمقر الرئيسي للهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشدد، على استمرار عمليات التدريب النظري والعملي على حسابات المنظومة والنماذج الإلكترونية المتكاملة لها لضمان الاستخدام الجيد لها وتحقيق مستهدفاتها، ومؤكدًا ربط المنظومة الإلكترونية مع منصة التدريب الإلكتروني للهيئة "LMS"، كما أشار إلى ربط تقييم أداء العاملين بالالتزام ببرنامج التأهيل الإلزامي للهيئة لضمان جودة مخرجات العمل وتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المقدمة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

وأشار السبكي، إلى أهمية الإدارة الإلكترونية للموارد البشرية، مؤكدًا أنها تسهم في تحقيق الانضباط بالعمل، وإدارة الوقت، والعدالة في التقييم، والتوظيف الأمثل للقوى البشرية، ومراقبة الأداء على جميع المستويات الوظيفية، وبالتالي تحسين كفاءة وجودة مخرجات العمل، ومؤكدًا أنها عامل مهم ورئيسي لتطوير الأداء الوظيفي بالهيئة والإدارة الناجحة للهيئات الصحية تماشيًا مع استراتيجية بناء مصر الرقمية.

ولفت، إلى أن الموارد البشرية تشكل إحدى الأولويات والأساسيات التي يجب أن تحتل المساحة الأكبر من الاهتمام لدى القيادات الصحية، ومؤكدًا محفزات مالية واستثنائية للعاملين الأكثر تميزًا وابتكارًا، كما أكد أن ولاء وانتماء العاملين ركيزة أساسية في نجاح عمل الهيئة، وتحقيق أعلى مؤشرات الأداء بها، وتحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين عن الخدمة.

وأشار، إلى أن مناقشة مستقبل وتنفيذ الخطط الاستراتيجية مع العاملين يُحفز دور الموظف على العمل، ويزيد من إنتاجيته، ويحقق معادلة النجاح بشكل أيسر وأسرع، وأن الاهتمام الذي توليه الهيئة لتطوير الموارد البشرية إيماناً منها بالمهمة والدور الاساسي الذي تقوم به الكوادر البشرية في الإرتقاء المستمر بالخدمات والرعاية الصحية، متابعًا نستهدف الوصول لبيئة عمل إلكترونية بالكامل لضمان دقة وجودة مخرجات العمل واستمرارية تحسين أدائه.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، المُضِّي قُدمًا نحو تحقيق استراتيجية ورؤية الهيئة لتصبح هيئة ذكية رقمية في ضوء اهتمامات الدولة واستراتيجيتها للتحول الرقمي لجميع القطاعات والمشروعات، ومنها مشروع التأمين الصحي الشامل، لبناء مصر الرقمية تماشيًا مع الجمهورية الجديدة، وتابع: أن هيئة الرعاية الصحية تشهد تسارعًا كبيرًا في التحول الرقمي بجميع المجالات، ومؤكدًا أنه ركيزة أساسية لبناء منظومة رعاية صحية قوية وفعالة وبمقاييس عالمية.

وضم الاجتماع كلًا من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور طارق الحصري، مستشار رئيس الهيئة للتطوير المؤسسي، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للشئون المالية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، والدكتور محمود الشحات، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور محمد العقاد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، والدكتور محمد عياد، خبير إدارة المنشآت الصحية، والدكتور محمود الديب، مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، والدكتور محمد نشأت، مدير إدارة التقييم والمتابعة، والمهندس محمد السيسي، مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث والمشرف العام على تحقيق رؤية الهيئة، والدكتور محمد السنافيري، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية، والدكتورة مي المليجي، مدير إدارة التطبيقات والنظم بالإدارة العامة للتحول الرقمي، والدكتورة إنجي غنيم، مدير إدارة إدارة وتنمية المواهب بالإدارة العامة للموارد البشرية، والدكتورة هبة عبدالعزيز، المشرف التقني على وحدات التطبيب عن بُعد والموقع الإلكتروني للهيئة، والدكتور معاذ العوضي، مدير إدارة التطوير المؤسسي، والأستاذ خالد الأنصاري، مدير عمليات الموارد البشرية، والأستاذ محمد توفيق، رئيس وحدة الدعم المعنوي، والأستاذ شادي صابر، مدير إدارة الاستحقاقات والمزايا، كما شارك عبر تقنية الزووم الدكتور أحمد عثمان، مستشار رئيس الهيئة لشئون التدريب والتعليم الطبي المستمر ومساعد المدير التنفيذي لتطوير الخدمات العلاجية، وممثلي الشركة المنفذة للمنظومة الإلكترونية لإدارة الموارد البشرية HITS.

وحضر الاجتماع من أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة، كلًا من الدكتورة سمر محمد، والدكتورة ميار محمد، والدكتورة بسمة علاء.

وحضر الاجتماع من أعضاء الإدارة العامة للموارد البشرية، الدكتور إسلام مرجان، والأستاذ إسلام الصياد، والأستاذ أحمد سمير، والأستاذ عبدالله حمدي، والمهندس وليد مدني، والدكتورة لمياء أحمد، والدكتورة مي مسعد، والدكتورة سلمى هشام، والدكتور أحمد عماد، والدكتورة غدير العجمي، والأستاذ أمجد مصطفى، والأستاذ أحمد شوقي، والأستاذ عبدالله شاهين، والأستاذ أيمن صبري، والأستاذ أحمد فتحي، والأستاذ محمد عبدالمقصود، والأستاذ محمد منير، والأستاذ سمير مصطفى، والأستاذة سماح صلاح، والأستاذة هبة مجدي، والأستاذة صفاء فتحي، والأستاذ أحمد رجب، والأستاذ كريم جمال، والأستاذة هبة صبحي، والأستاذ عبدالحميد محمد.