وزارة التنمية المحلية تشهد حفل تكريم 50 متدرب فى البرامج التدريبية للإدارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أغسطس 2023 01:21 مساءً - في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بملف تحسين البيئة وتطوير منظومة المخلفات الصلبة ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن و اتساقاً مع تنفيذ وزارة التنمية المحلية لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر- مكون المخلفات الصلبة الممول بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو ومنحة من الإتحاد الأوروبى بقيمة 8 مليون يورو .

شهدت وزارة التنمية المحلية حفل تكريم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية و الاتحاد الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لأكثر من 50 متدرب من العاملين بإدارات المخلفات الصلبة على مستوى المحافظة والمراكز والمدن ، وذلك لاجتيازهم البرامج التدريبية الخاصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالدول النامية ونظم المعلومات الجغرافية GIS ودورة تدريب المدربين TOT تحت إشراف وتنفيذ استشارى دعم بناء القدرات بالمحافظة RWA ليأتى ذلك ضمن أنشطة مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر- مكون المخلفات الصلبة

جاء ذلك بحضور مصطفي أسعد ممثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، والدكتورة ناهد اسكندر مدير المشروع بوزارة التنمية المحلية ، والدكتور أحمد خليل رئيس فريق استشاري دعم تنفيذ المشروع ، والدكتور توفيق الخشن قائد الفريق الاستشاري لبناء القدرات ، والمهندس شكري حسين استشاري بناء القدرات ، والدكتور عبده محمدين مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء .

وأكد د.أيمن مختار محافظ الدقهلية خلال كلمته فى بداية اللقاء علي ان القيادة السياسية تولي ملف المخلفات الصلبة أهمية كبيرة لما له من تأثير واضح ومباشر على الجوانب البيئية والاقتصادية والصحية تنفيذاً لرؤية مصر 2030 للحد من الملوثات البيئية التي تؤدي إلى تغير المناخ .

وأشاد بمخرجات استشارى بناء القدرات فى الدقهلية RWA لتدريب العاملين بإدارات المخلفات الصلبة بها مما يتيح الفرصة لوجود صف ثانى من القيادات الشابة فى مجال إدارة المخلفات الصلبة مما يحقق الاستدامة حتى بعد انتهاء دور الاستشارى بالمحافظة حيث أن عملية التنمية الشاملة تنطلق من خلال مثلث أضلاعه ثلاث (الصحة والتعليم والبيئة) .

وثمن " مختار " دور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والوزارة وشركاء التنمية من الاتحاد الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لدعمهم الكامل والمستمر من أجل إنجاح المنظومة المتكاملة للمخلفات البلدية بالمحافظة وجعلها نموذج مشرف يمكن تطبيقه فى كافة المحافظات .

ومن جانبه أشاد مصطفى اسعد ممثل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمجهود فريق العمل بوحدة تنفيذ المشروع بالوزارة وفريق عمل استشارى دعم القدرات وفريق عمل إدارات المخلفات الصلبة بالمحافظة لتحقيق هذا الإنجاز الكبير مما يشجع البنك الأوروبى على البحث عن جهات مانحة مثل الاتحاد الأوروبى وغيرها لدعم المشاريع التنموية والبيئية التى تحقق الاستدامة ، وأضاف إلى ان دور القيادة بالمحافظة هو عامل أساسي ومحورى لتحقيق مثل هذه النجاحات ، وأكد على ضرورة تعميم تجربة محافظة الدقهلية فى خلق منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة على كافة محافظات الجمهورية لتحقيق أقصى استفادة .

وثمن " استشاري مشروع كتشنر لبناء القدرات " د. توفيق الخشن بوجود فريق عمل بمحافظة الدقهلية على قدر عالى من القدرة على اكتساب الخبرات والمهارات وتقبله للتحسين والتطور مما يمكن من تطبيق أداة تحديد خصائص المخلفات على المستوى المحلي ، وذلك يعد من ثمرة نجاح مشروع تنقية مياه مصرف كيتشنر - مكون المخلفات الصلبة ويظهر نجاح الأفراد فى امتلاك الأدوات وكيفية استخدامها الاستخدام الأمثل .

ووجهت الدكتورة ناهد اسكندر مدير المشروع بوزارة التنمية المحلية الشكر والامتنان للبنك الأوروبى والدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي بالمنحة التى من خلالها تم تنفيذ عقد استشارى بناء القدرات وتنفيذ هذه البرامج التدريبية التى تدعم بدورها الاستدامة فى تنفيذ المنظومة والاستثمار فى العنصر البشري ، كما ثمنت دور القيادة فى المحافظة لتقديم كل الدعم وتذليل كل العقبات من أجل الوصول لهذه المخرج القيم .