مجلس الدولة يستقبل المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد لعقد المقابلات الشخصية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 أغسطس 2023 01:22 مساءً - استقبل مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة من دفعة 2022 بحضور رئيس مجلس الدولة وأعضاء المجلس الخاص، وذلك لعقد المقابلات الشخصية، لعدد 200 متقدم.

وتجرى المقابلات الشخصية لكل جامعة على حدة وفقاً للجدول المعلن لكل جامعة والذي يتمّ تبليغ كل مرشح للوظيفة برسالة نصية على هاتفة المحمول، ويجري المجلس المقابلات يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع، وتشمل هذه المقابلات الذكور والإناث.

ويشترط فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة توافر الشروط العامة المنصوص عليها قانونا، إضافة إلى ما يلي:

1- ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

2- أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية وكل الاختبارات التي تجرى له في هذا الشأن.

3- أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة للحصول على تلك الوظيفة القضائية وفقا لما تقدره اللجنة، وأن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.