انت الأن تتابع خبر مصاريف جامعة حلوان الأهلية 2023 .. مش هتتخيل هندسة بكام السنة دي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر الدكتور السيد قنديل، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان الأهلية، بيان هاماً خلال الساعات القليلة الماضية بشأن مصاريف جامعة حلون الأهلية 2023، للعام الدارسي الجديد 2023-2024.

جامعة حلوان الأهلية 2023:

وتعتبر جامعة حلوان الأهلية 2023 من الجامعات الأهلية التي بدأ الدراسة فيها العام الدراسي الماضي والبالغ عددها 12 جامعة في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

مصاريف جامعة حلوان الأهلية 2023:

وأعلن قنديل في بيانه الذي نشر نسخة منه على الصفحة الرسمية للجامعة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أن مصاريف جامعة حلون الأهلية 2023 لم يتم الإعلان عنها بالكامل فيما يتعلق بالعام الدراسي الجديد، مشيرة إلي أنه سوف يشهد زيادة ولكنها لن تكون كبيرة عن العام الماضي.

وأوضح القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان الأهلية، أن جميع ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول الأرقام الكبير في المصاريف الخاصة بكليات الجامعة أمر غير صحيح وليس لها أي أساس على أرض الواقع وأن ما يتم تداوله في هذا الشأن مجرد شائعات هدفها إثارة البلبلة في نفوس أولياء الأمور والطلاب، الراغبين في الانضمام إلي الجامعة.

وكشف قنديل عن مصاريف بعض الكليات الموجودة في الجامعة وهي كمل يلي:

1- وصلت مصاريف طب الأسنان في جامعة حلوان الأهلية للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 110 ألف جنيه.

2- وصلت مصاريف كلية الهندسة في جامعة حلوان الأهلية للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 48 ألف جنيه

3- وصلت مصاريف كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال في جامعة حلوان الأهلية للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 35 ألف جنيه.

4- وصلت مصاريف كلية الفنون والفنون التطبيقية في جامعة حلوان الأهلية للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 35 ألف جنيه، على أن يتم الإعلان عن مصاريف باقي الكليات خلال الأيام القليلة القادمة.