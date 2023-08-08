انت الأن تتابع خبر بشكل رسمي لأصحاب المعاشات .. صرف 600 جنيه زيادة جديدة بأثر رجعي 5 أشهر كاملة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تناقلت المواقع الإخبارية خلال الدقائق القليلة الماضية من اليوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس الجاري، مفاجأة سعيدة للمتعاقدين في مصر بشأن زيادة المعاشات في الفترة القادمة.

زيادة المعاشات:

وكشف ايمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة المعاشات عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد مساء أمس الأثنين بشأن زيادة المعاشات لجميع أعضاء النقابة من كبار السن أسوة بزيادة بدل التكنولوجيا والتدريب لجداول تحت التمرين والمشتغلين بمقدار 600 جنيه.

وأوضح عبد المجيد في بيان له أن الاجتماع تناول زيادة المعاشات بنسبة مساوية لبدل التكنولوجيا والتدريب، تمهيدًا لمساواة كاملة في الزيادة لكافة أعضاء نقابة الصحفيين، مشيراً إلي أن هذه الزيادة تعتبر عن تقديراً لشيوخ المهنة الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الصحافة.

وكان رئيس لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين قد تقدم خلال الفترة الماضية بمذكرة لمجلس النقابة في اجتماعه القادمة والتي تتمضن زيادة البدل بأثر رجعي من شهر أبريل الماضي، لمساعدة أصحاب المعاشات في الظروف الحياة الخاصة بهم

500 جنيه زيادة :

من جانبه أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أنه خلال الأيام القادمة سوف يتم مناقشة زيادة المعاشات بما لا يقل عن 500 جنيه، بعد وصول دعم وزارة المالية إلي النقابة مباشرة، مشيراً إلي أنه سوف يتم أيضا مناقشة منح الزملاء في جدولي المعاشات حق التصويت في الانتخابات، التي سبق التقدم بتصور كامل لها.

زيادة معاشات أغسطس:

فيما يواصل أصحاب المعاشات الذين تخلفوا عن مواعيد صرف معاشات شهر أغسطس صرف الزيادة الجديدة لهم والتي تقدر بنسبة 15% والتي أقراتها الحكومة المصرية في شهر أبريل الماضي، حيث يبلغ الحد الأدنى لها ما يقارب 175 جنيه، أما حدها الأقصى فيبلغ 1635 جنيه، مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا أثناء عملية الصرف.