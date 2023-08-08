انت الأن تتابع خبر تفشي مرض الدرن في مصر بشكل مفاجئ وكبير .. الحكومة تصدر بيان عاجل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتور خالد عبد الغافر ما تتداوله صفحات السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الحالية حول تفشي مرض الدرن في مصر بشكل مفاجئ وكبير خلال هذه الأيام..

مرض الدرن:

ويعتبر مرض الدرن من الأمراض المعدية والتي تنتقل عبر الرذاذ المتطاير من شخص إلى آخر عند العطس أو السعال أو البصق، حيث يقوم بمهاجمة الرئتين،وقد تنقل العدوي إلي الكلى، الدماغ، والحبل الشوكي

تفشي مرض الدرن في مصر:

وأوضحت الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان في مع بيان مشترك مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن جميع ما نشر تفشي مرض الدرن في مصر عبر النازحين إليها خلال الفترة الماضية ليس له أي ساس من الصحة وأن جميع ما جري تداوله في هذا الشأن هو مجرد شائعات الهدف منها إثارة البلبلة في نفوس المواطنين.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن تقوم باتباع كافة الإجراءات الوقائية في التعامل الصحي مع النازحين وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الأممية، مشيرة إلي أنها لم تقوم بعملة رصد ارتفاع في معدلات الإصابة بالأمراض المعدية بينهم، بالإضافة إلي أن الأمراض المنتشرة بين النازحين كالسكر، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب.

وأضافت وزارة الصحة أن مصر لديها برنامج قوي لرصد الأمراض المعدية على مستوى العالم، حيث يتم اكتشاف الحالات المصابة قبل دخولها البلاد

طلب عاجل:

وطالبت وزارة الصحة السكان من جميع مواطني جمهورية مصر العربية بعدم الانسياق وراء هذه الإشاعات والأخبار المغلوطة، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، خاصة في ظل انتشار الكثير من الشائعات التي ليس لها أي أساس من الصحة نهائيا