انت الأن تتابع خبر عاجل وبالأسماء .. النيابة تكشف عن تفاصيل صادمة ومثيرة بشأن شقة الهرم المفروشة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت النيابة العامة في محافظة الجيزة اليوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس الجاري، عن تفاصيل صامة بشأن واقعة القتل التي تمت في شقة الهرم المفروشة خلال الأيام القليلة الماضية.

شقة الهرم المفروشة:

وتقلت مديرية أم محافظة الجيزة بلاغاً يفيد جريمة قتل في شقة الهرم المفروشة بالتحديد في منقطة كفر غطاطي، حيث نشب خلاف حاد بين زوج يدعي عبدالمولى بالغ من العمر 40 عاما وزوجته، الذي ترتب عليه مسكه لآله حادة وأصاب بها زوجته التي تدعى رانيا والبالغة من العمر 39 عام بجرح قطعي في الرقبة والذي أدي إلي وافتها وإصابة طفلته جنا البالغة من العمر 9 سنوات بجرح قطعي في الرقبة وإصابة بناته الأربعة بإصابات متفرقة في الجسم.

تفاصيل صادمة بشأن شقة الهرم المفروشة:

وأشارت النيابة العامة أن واقعة شقة الهرم المفروشة حدثت في الساعات الأولي من الصباح، حيث يسود الهدوء المنطقة،حيث أن الزوج توجه إلي المطبخ بعد الخلاف الذي وقع بينه وبين وقام بإحضار آلة وأنهال عليها بالضرب حتى سقطت غارقة في دمائها وفارق الحياة في الحال ثم كرر نفس التصرف مع ابنته الصغري، ثم توجه بعد ذلك إلي باقي بناته وألحق بهم إصابات بالغة.

قرار عاجل من النيابة :

وأمرت النيابة العامة بالمحافظة بالاستعلام عن الحالة الصحية للفتيات الأربعة، بالإضافة إلي إجراء تحليل مخدرات للزوج المتهم بارتكاب الجريمة مع استمرار حبسه 4 أيام على زمه التحقيق، مع استمرار الأجهزة الأمنية في التحريات حول هذه الواقعة والكشف عن التفاصيل الكاملة لها.

أسماء المصابين في حادث شقة الهرم المفروشة:

1- ملك البالغة من العمر 16 سنة، مصابة بجرح قطعي في الرقبة

2- منة البالغة من العمر 15 سنة، مصابة بجرح قطعي في الرقبة

3- سجدة البالغة من العمر 5 سنة، مصابة بجرح قطعي في الرقبة