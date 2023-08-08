منتخب مصر يتلقى عرضا لمواجهة الجزائر وديًا في أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 أغسطس 2023 04:32 مساءً - تلقى اتحاد الكرة عرضا من شركة تسويق عالمية لتنظيم مباراة ودية بين منتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا، ونظيره الجزائري في أكتوبر المقبل.

وكشف مصدر مطلع في اتحاد الكرة أن الاتحاد تلقى عرض الشركة بعدما حصل على موافقة المنتخب الجزائري على خوض المباراة، لكن لم يناقش المجلس هذا العرض انتظارا لوصول فيتوريا من بلاده.

ويسعى البرتغالى روى فيتوريا لإنهاء مرحلة التصفيات بشكل يليق بالمنتخب الوطنى، من خلال مباراة إثيوبيا الرسمية وتونس الودية، حتى يتفرغ بعدها للتركيز على تصفيات كأس العالم.

كما بدأ مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم فى البحث عن وديات خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث طلب البرتغالى روى فيتوريا توفير وديتين خلال هذا المعسكر، ويتواصل الجهاز الإدارى بالتنسيق مع اتحاد الكرة لخوض وديتين خلال تلك الفترة استعداداً لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

أسفرت قرعة تصفيات كأس العالم عن قارة أفريقيا عن وقوع المنتخب الوطنى فى المجموعة الأولى التى تضم كلا من: بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتى بتصفيات كأس العالم 2026 فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.