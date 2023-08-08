أيمن أشرف يعلن عن بداية جديدة وطموح جديد ويسأل الله التوفيق

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 أغسطس 2023 07:25 مساءً - نشر أيمن أشرف مدافع فريق البنك الأهلى، صورا خلال تدريبه في البنك الاهلى استعدادا للموسم الجديد، عبر حسابه على موقع "فيس بوك" معلقا عليها: "بداية جديدة وطموح جديد.. أسأل الله التوفيق".

خاض لاعبو فريق البنك الأهلى تدريبات بدنية قوية في المران الصباحى تحت إشراف المدير الفني القبرصى بابافاسيليو استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وانتهى عقد أيمن أشرف مع الأهلي مع نهاية الموسم المنصرم، لينضم إلى البنك الأهلي بشكل مجاني، وأيضًا أحمد مدبولي الذي انتهى عقده مع الإسماعيلي، وكذلك جاريندو مع النادي المصري البورسعيدي.

وشهد مران البنك الأهلى أمس، مشاركة أيمن أشرف وأحمد مدبولى وحسن شاهين صفقات نادى البنك الأهلي الجديدة والذين تألقوا فى التدريبات ونالوا إشادة الجهاز الفنى على أن يشارك جريندو وسيرجى أكا فى التدريبات الجماعية المقبلة.

وكان نادي البنك الأهلي قد أعلن بشكل رسمي تعاقده مع الثلاثي أيمن أشرف وأحمد مدبولي وجاريندو في صفقة انتقال حر.