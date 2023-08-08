رابطة الأندية: استفتاءَ جديد لاختيار أفضل مدافع ثانى بالدورى لموسم 2022/2023

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 أغسطس 2023 08:23 مساءً - أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن اختيار أفضل مدافع ثانى في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2022-2023K وجاء محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضمن الاختبارات التى أعلنت عنها رابطة الأندية المحترفة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية المحترفة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لمحمد عبد المنعم مدافع الأهلى ومحمود مرعى مدافع فيوتشر وعمر فايد مدافع المقاولون العرب وأحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا كيلوباترا لاختيار أفضل مدافع بالدورى المصرى للموسم 2022-2023.



والآن مع اختيار أفضل مدافع آخر في الدوري المصري لموسم 2022-2023 محمد عبد المنعم

محمود مرعي

عمر فايد

أحمد رمضان بيكهام

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت عن المرشحين لجائزة أفضل مدافع في موسم 2024/2023 وشهدت القائمة غياب مدافعي النادي الأهلي ، علي الرغم من أن المارد الأحمر الأقوي دفاعيا هذا الموسم.



وجاءت الاختيارات على النحو التالي:



المرشحون لجائزة أفضل مدافع في الموسم

محمود علاء لاعب الاتحاد السكندري

حسام عبد المجيد لاعب نادي الزمالك

علي جبر لاعب بيراميدز

محمد دبش لاعب المصري