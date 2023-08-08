عوض تاج الدين: نتابع صحة 9 ملايين أجنبى لحماية مصر من الأمراض...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أغسطس 2023 09:29 مساءً - قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار ريس الجمهورية للصحة والوقاية، إن هناك اجهزة وقائية من القطاع الطبى على الحدود المصرية لتأمين مصر من الأمراض المعدية، مضيفا أننا نتابع صحة 9 ملايين أجنبي فى مصر بصفة دورية لحماية الشعب المصري من أى مرض معد.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على عبر برنامجه حضرة المواطن، أن الرئيس السيسى وجهة الدولة بتأسيس قطاع طبي وقائي يعمل على تأمين الدولة من جميع الأمراض المعدية بقيادته.

وتابع :"برنامج مكافحة الدرن من أنجح البرامج فى العالم، ونسبة الحالات بمصر نزلت من أرقام تسجل بالمئات إلى العشرات، ويتم تقديم العلاج مجانا لكل مريض، وعلاجه لمدة 6 أشهر فى متابعة مستمرة".