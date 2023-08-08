وزير النقل: تكليف من الرئيس السيسى بإنشاء جراج متعدد الطوابق لاستيعاب السيارات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أغسطس 2023 10:27 مساءً - قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن محطة عدلي منصور فازت بأفضل جائزة للمحطات التبادلية، مشيرًا إلى أنه عقب نقل الوزارات للعاصمة الإدارية تزايد الإقبال من قبل المواطنين على القطار الكهربائي الخفيف.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم تقليل التقطار بين القطارات في محطة عدلي منصور المتجهة للعاصمة الإدارية لـ12.5 دقيقة بدلا من 15 دقيقة بسبب إقبال المواطنين، موضحًا أن الشباب المصري تلقى تدريبا على أعلى مستوى لتشغيل مستوى القطار الكهربائي الخفيف.