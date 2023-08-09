سعر الدولار اليوم الأربعاء 9 - 8- 2023 في مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 أغسطس 2023 08:33 صباحاً - حقق سعر الدولار اليوم الأربعاء، استقرارا ملحوظا، في تعاملات البنوك المصرية والعربية والأجنبية العاملة في السوق المصري.

ونستعرض لكم سعر الدولار فى المصرف المتحد، بنك أبو ظبي الإسلامي، بنك قناة السويس، البنك التجاري الدولي، بنك الإسكندرية، بنك مصر، البنك الأهلي المصري.

سجل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع

ولامس سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.