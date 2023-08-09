وزارة العمل: 52 فرصة عمل في 7 شركة لذوي همم الأسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 أغسطس 2023 10:26 صباحاً - أعلنت وزارة العمل اليوم الأربعاء ، عن ملتقى تشغيل لذوي الهمم،وذلك بمقر ديوان مديرية عمل الأسكندرية ، بمشاركة 7 شركات من القطاع الخاص والإستثمارى ، وتنظيم مقابلات شخصية لـ 52 شاب وفتاة من ذوى الهمم بالمحافظة، لاستيفاء نسبة الـ 5 % من إجمالى عمالها من تلك الفئة طبقاً لأحكام القانون الخاص برعاية ذوى الإعاقة ،و تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل لائقة لذوى الهمم، وكذلك تدريب مهنى لهم طبقاً لنوع الإعاقة،بهدف دمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..

وأوضحت" الوزارة "في بيان لها ، أنها تلقت تقريراً من المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، أفاد فيه تنظيم ملتقى لتشغيل 52 من ذوى الهمم في 7 شركات قطاع خاص وهى: جملة ماركت ، و دريم للأغذية ، وفندق هيلتون ، و روبيكس للبلاستيك ،و العلمين باك ، وبيرفكس للالكترونيات ، و نايل لينين جروب ، وذلك بحضور: مي مطاع مدير إدارة بحوث العمالة ، وعزيزة صابر من العاملين بإدارة بحوث العمالة ، وفاتن روحي مدير إدارة ذوي الهمم ، وهشام السيد باحث بإدارة ذوي الهمم .

وأضاف وكيل المديرية: عقد مقابلات شخصية لذوي الهمم تمهيداً لإختيار الشباب وفقاً لمتطلبات كل شركة ، كما أنه يتم متابعة استيفاء نسبة الـ 5 ‎%‎ في المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر طبقاً لأحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 من خلال لجنة مشكلة من مديرية العمل بالأسكندرية ، وتقوم بالمتابعة بعد استلام عملهم في أماكنهم للتأكد من حصولهم على كافة مستحقاتهم وحقوقهم..