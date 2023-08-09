التعليم العالي تعلن تفاصيل اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 أغسطس 2023 10:26 صباحاً - تمت الموافقة على عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين علي الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) لهذا العام 2023 الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات.

وتيسيرًا على أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور، تقرر الاستمرار فى إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وهو www.tansik.digital.gov.eg وذلك بالدخول إلي صفحة الشهادات المعادلة ثم بعد ذلك رابط تسجيل البيانات الأساسية والتي تشمل (اسم الطالب - اسم الشهادة - الدولة الحاصل منها على الشهادة - الرقم القومي ..... الخ) ويجب أن يُراعى فيها دقة تسجيل الرقم القومي للطالب بحيث يكون مطابقًا تمامًا لشهادة الميلاد.

على أن يتم فتح الموقع والتسجيل لحجز هذه الاختبارات بداية من يوم الخميس 10/8/2023 ويتم إجراء هذه الاختبارات في الأماكن والمواعيد المحددة على النحو الموضح بالجدول.

علي الطالب التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء الاختبارات بها الساعة التاسعة صباحًا في الموعد المحدد ومعه المستندات الآتية:-

1. صورة من الشهادة المعادلة الحاصل عليها الطالب.

2. مستند تحقيق شخصية (بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر).

3. عدد 4 صور شخصية.