مصاريف جامعة الإسماعيلية الأهلية 2023 ..مفأجاة في الطب والعلاج الطبيعي

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رياض - احمد صلاح - أعلنت جامعة الإسماعيلية الأهلية خلال الساعات القليلة الماضية عن مصاريف جامعة الإسماعيلية الأهلية 2023، الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2023-2024، الذي من المتوقع أن ينطلق في شهر أكتوبر المقبل
جامعة الإسماعيلية الأهلية:
وجري إنشاء جامعة الإسماعيلية الأهلية في عام 2019 بقرار من مجلس الوزراء ، حيث تضم العديد من التخصصات العلمية المتبع بها الأساليب الحديثة مثل الهندسة، والصيدلة الاكلينكية والترجمة الفورية والتجارة بالإنجليزية والبترول والمياه والطب
مصاريف جامعة الإسماعيلية الأهلية 2023:
وحددت المنوفية الأهلية مصاريف العام الدراسي الجديد حيث نشرت نسخة من البيان الذي كشفت عنها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك
1- وصلت مصاريف الطب البشري في جامعة الإسماعيلية الأهلية للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 115 ألف جنيه
2- وصلت مصاريف كلية طب الأسنان في جامعة الإسماعيلية الأهلية للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 105 آلاف جنيه
3- وصلت مصاريف كلية العلاج الطبيعي في جامعة الإسماعيلية الأهلية للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 90 ألف جنيه
4- وصلت مصاريف كلية الصيدلة الإكلينيكية في جامعة الإسماعيلية الأهلية للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 80 ألف جنيه
5- وصلت مصاريف برنامج فارم دي في جامعة الإسماعيلية الأهلية للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 70 ألف جنيه
6- وصلت مصاريف كلية الهندسة في جامعة الإسماعيلية الأهلية للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 60 ألف جنيه
7- وصلت مصاريف كلية التمريض في جامعة الإسماعيلية الأهلية للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 35 ألف جنيه
8- وصلت مصاريف برنامج تكنولوجيا العلوم الصحية في جامعة الإسماعيلية الأهلية للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 35 ألف جنيه
9- وصلت مصاريف كلية التجارة الدولية واللغات في جامعة الإسماعيلية الأهلية للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 35 ألف جنيه
الأوراق المطلوبة للتقديم لمصاريف جامعة الإسماعيلية الأهلية 2023:
وحدد جامعة الإسماعيلية الأهلية مجموعة من الأوراق التي يجب أن تتوفر من الطالب للتقديم وهي :
1 – طلب الالتحاق.
2- شهادة الثانوية العامة.
3- شهادة الميلاد.
4- صورة البطاقة الشخصية للطالب وولي الأمر.