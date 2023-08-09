مصاريف جامعة الإسماعيلية الأهلية 2023 ..مفأجاة في الطب والعلاج الطبيعي

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رياض - احمد صلاح - أعلنت جامعة الإسماعيلية الأهلية خلال الساعات القليلة الماضية عن مصاريف جامعة الإسماعيلية الأهلية 2023، الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2023-2024، الذي من المتوقع أن ينطلق في شهر أكتوبر المقبل

جامعة الإسماعيلية الأهلية:

وجري إنشاء جامعة الإسماعيلية الأهلية في عام 2019 بقرار من مجلس الوزراء ، حيث تضم العديد من التخصصات العلمية المتبع بها الأساليب الحديثة مثل الهندسة، والصيدلة الاكلينكية والترجمة الفورية والتجارة بالإنجليزية والبترول والمياه والطب

مصاريف جامعة الإسماعيلية الأهلية 2023:

وحددت المنوفية الأهلية مصاريف العام الدراسي الجديد حيث نشرت نسخة من البيان الذي كشفت عنها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك

1- وصلت مصاريف الطب البشري في جامعة الإسماعيلية الأهلية للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 115 ألف جنيه

2- وصلت مصاريف كلية طب الأسنان في جامعة الإسماعيلية الأهلية للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 105 آلاف جنيه

3- وصلت مصاريف كلية العلاج الطبيعي في جامعة الإسماعيلية الأهلية للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 90 ألف جنيه

4- وصلت مصاريف كلية الصيدلة الإكلينيكية في جامعة الإسماعيلية الأهلية للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 80 ألف جنيه

5- وصلت مصاريف برنامج فارم دي في جامعة الإسماعيلية الأهلية للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 70 ألف جنيه

6- وصلت مصاريف كلية الهندسة في جامعة الإسماعيلية الأهلية للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 60 ألف جنيه

7- وصلت مصاريف كلية التمريض في جامعة الإسماعيلية الأهلية للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 35 ألف جنيه

8- وصلت مصاريف برنامج تكنولوجيا العلوم الصحية في جامعة الإسماعيلية الأهلية للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 35 ألف جنيه

9- وصلت مصاريف كلية التجارة الدولية واللغات في جامعة الإسماعيلية الأهلية للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 35 ألف جنيه

الأوراق المطلوبة للتقديم لمصاريف جامعة الإسماعيلية الأهلية 2023:

وحدد جامعة الإسماعيلية الأهلية مجموعة من الأوراق التي يجب أن تتوفر من الطالب للتقديم وهي :

1 – طلب الالتحاق.

2- شهادة الثانوية العامة.

3- شهادة الميلاد.

4- صورة البطاقة الشخصية للطالب وولي الأمر.