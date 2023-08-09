انت الأن تتابع خبر عاجل وبالأسماء .. إصابة أكثر من 26 شخص في حادث انقلاب على طريق القطامية العين السخنة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب 27 شخص، بإصابات متفرقة في الجسد، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص اليوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس الجاري على طريق القطامية العين السخنة في نطاق محافظة السويس

حادث طريق القطامية العين السخنة:

وتلقت خلال الدقائق القليلة الماضية غرفة عمليات النجدة بلاغ يفيد بقوع حادث طريق القطامية العين السخنة حيث دفعت الحماية المدنية في محافظة السويس بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي عدد من المستشفيات القريبة من موقع الحادث إلي بالإضافة إلي تواجد عدد من سيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وانتقلت القيادات الأمنية بمحافظة السويس موقع الحداث للتعرف على التطورات الناتجة عن الحادث وتحديد ملابسات الحادث والاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.

تفاصيل حادث طريق القطامية العين السخنة:

وتشير المعاينة الأولية وسماع بعض شهود العيان التحريات الأولية التي أجريتها النيابة في موقع حادث طريق القطامية العين السخنة إلي حدوث اختلال عجلة القيادة من يد السائق مما أدي إلي انحراف السيارة وانقلابها.

أسماء المصابين في حادث طريق القطامية العين السخنة:

وكشف التقرير الطبي هم أسماء المصابين والذين سوف نقوم بسردهم