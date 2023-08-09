أخبار مصرية

رئيس جامعة الأزهر يتفقد مسشفيات فرع أسيوط للمرة الأولى

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 أغسطس 2023 02:26 مساءً -  

 

استقبل الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لقطاع كليات الوجه القبلي، وعمداء الكليات؛ الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، في أول زيارة رسمية له لفرع الجامعة بأسيوط وسط ترحاب شديد، يرافقه الأستاذ محمد عبد الخالق أمين عام الجامعة.

 

ويأتي ذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم؛ للاطمئنان عليها والوقوف على سير العمل بها، ومتابعة الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين  من القطاعات المتعددة بالجامعة كقطاع المستشفيات متمثلًا في مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط التي تقدم خدماتها بالمجان؛

 

وعبر رئيس الجامعة عن سعادته بوجوده وسط هذه الكوكبة من علماء الجامعة، لافتًا إلى أنه يحمل في قلبه كل الحب والود لمحافظات الصعيد التي خرجت قامات علمية ووطنية كبيرة في جميع المجالات، وفي مقدمتهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف. 

 

وأعلن رئيس الجامعة دعمه الكامل لجميع كليات الوجه القبلي في أداء رسالتها في الجمهورية الجديدة.

 

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في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم؛ للاطمئنان عليها والوقوف على سير العمل بها، ومتابعة الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين  من القطاعات المتعددة بالجامعة كقطاع المستشفيات متمثلًا في مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط التي تقدم خدماتها بالمجان؛

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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