”الكهرباء”: 11 ألفًا و300 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليوم الأربعاء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 أغسطس 2023 05:26 مساءً - قال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ أمس الثلاثاء 35 ألف 200 ميجا وات، معلناً أنه من المتوقع أن يصل الحمل الأقصى على الشبكة مساء اليوم الأربعاء 34 ألف 900 ميجا وات.

وأشار الجهاز، في بيان، إلى أن هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم الأربعاء قدرها 11 ألفًا و300 ميجاوات، لافتًا إلى أن هناك زيادة في الأحمال مقارنة بنفس اليوم من نفس الشهر خلال العام الماضي أمس الأحد، بلغت نسبتها 9.21%، خلال وقت الذروة مقارنة بالعام الماضي والذى يبدأ من الساعة 7 مساء حتى الساعة 11 مساء.

ولفت إلى تراجع القدرات التي تم فصلها من خلال تخفيف الأحمال إلى 1600 ميجا وات بدلاً من 2500 ميجا وات في وقت الذروة، خلال الأيام الماضية.