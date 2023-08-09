رضا سليم يبدء تدريباته إستعداده لظهوره الأول مع الأهلي فى الجيم.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 أغسطس 2023 06:30 مساءً - نشر المغربي رضا سليم لاعب الأهلى الجديد فيديو عبر حسابه على انستجرام، خلال أدائه تدريبات داخل صالة الجيم وتدريبات متنوعة مع الكرة والتصويب على المرمى.

ويحرص رضا سليم على أداء تدريبات منفردة خلال فترة الأجازة على أن يكون جاهزا من الناحية البدنية قبل الانتظام في تدريبات الأهلي الجماعية مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد يوم 24 أغسطس الجاري.

وأرسل مسئولو النادى الأهلى القائمة الأولية إلى اتحاد الكرة منذ أيام، باعتبار أن أمس 8 أغسطس كان الموعد الأخير لتقديم القوائم الأولى.

وشهدت قائمة الأهلي الأولية للموسم الجديد قيد كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – محمود متولي – رامي ربيعة – محمد هاني – أكرم توفيق – كريم فؤاد – خالد عبد الفتاح.

الوسط: مروان عطية – أليو ديانج - عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – أحمد نبيل "كوكا" – محمد فخري – كريم وليد – أحمد قندوسي.

الهجوم: أحمد عبد القادر – بيرسي تاو – طاهر محمد طاهر – محمود عبد المنعم "كهربا" – محمد شريف.

فيما تم قيد 5 لاعبين تحت السن وهم، مصطفى مخلوف– كريم الدبيس (2003) –– محمد الضاوي "كريستو"– محمد زعلوك - معتز محمد.