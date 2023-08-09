انت الأن تتابع خبر كم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 9 أغسطس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصل سعر الريال السعودي استقراراه مقابل الجنية المصري بعد انتهاء موسم الحج وعودة الحجاج المصريين إلي أراضي الوطن، حيث سجل سعر الريال السعودي فى البنك المركزي المصري

نحو 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنية المصري في بنك مصر نحو 8.23 جنيها للبيع و8.20 جنيها للشراء، بينما استقر سعر الريال السعودي في السوق السوداء عند 10.35 جنيه للبيع و10.08 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 8.23 جنيها للبيع 8.20 جنيها للشراء ، فيما سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 8.26 جنيها للبيع 8.19 جنيها للشراء

ووصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.25 جنيها للبيع 8.21 جنيها للشراء ، وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 8.25 جنيها للبيع 8.19 جنيها للشراء

وجاء سعر الريال السعودي في بنك البركة 8.25 جنيها للبيع 8.04 جنيها للشراء

يأتي إستقرار سعر الريال السعودي في مصر بعد مجهودات الدولة في القضاء علي السوق السوداء وتثبيت الاسعار في السوق المحلي طوال الفترة الماضي باتخاذ العديد إجراءات لسيطرة علي زيادة الأسعار.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

فيما سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار نحو 3.75 ريال

علي الجانب الأخر سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء نحو 35 جنيه بينما وصل سعر اليورو إلي 44 جنيه

فيما سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و30 جنيه للبيع بينما وصل سعر الدولار في بنك مصر إلي 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع