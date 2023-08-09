طريقة التسجيل في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

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رياض - احمد صلاح - أعلنت الحكومة المصرية إطلاق مبادرة المشروعات الخضراء الذكية ، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، حيث تستهدف المباراة الحد من التغييرات المناخية التي أثرت علي مصر خلال الفترة الماضية من ارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة خلال الصيف وكذلك انخفاضها لدرجات غير معقولة خلال فصل الشتاء.

وجاء إطلاق مبادرة المشروعات الخضراء الذكية بالتعاون بين وزارة التخطيط وبالتعاون مع عدد من الوزارات بهدف توسيع الرقعة الخضراء في مصر واستغلال المناطق النائية لعمل المشروعات القومية التي تستهدف السيطرة علي التغييرات المناخية والوصول إلي حلول ذكية لاستغلال الأراضي الزراعية وذلك طبقا لأهداف الرئيس في الجمهورية الجديد مصر 2030.

مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

وتستهدف مبادرة المشروعات الخضراء الذكية وضع خريطة للمشروعات الخضراء الذكية بكافة المحافظات مع تعظيم استخدام التكنولوجيا والاتصالات وذلك للتوافق مع الدولة في التحول الرقمي ورؤية الجمهورية الجديدة 2030

وتهدف مبادرة المشروعات الخضراء الذكية لدمج جميع فئات وأطياف المجتمع والتكاتف لحل المشكلات المناخية والبيئية التي تؤثر علي مصر بجانب أيضا تمكين المرأة في مواجهة التحديات

ويتشارك في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية عدد كبير من الفئات بين المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والمشروعات التنموية الخاصة بالمرأة والشركات الناشئة والمشاركات المجتمعية الغير هادفه للربح

خطوات التسجيل في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

يتم التسجيل في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية عن طريق الدخول الي الموقع الرسمي لـ المباردة من خلال الرابط هنا

يتم تقديم طلب ترشيح جديد وإنشاء حساب خاص بك علي المنصة مع إدخال كافة البيانات المطلوبة مثل الإسم والسن والعنوان والرقم القومي والهاتف المحمول

يجب إرفاق جميع المستندات المطلوبة في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

ويجب توضيح معايير اختيارك والحديث عن المشروع والجدوي الإقتصادية وفابلية التوسع والأثر المستدام .