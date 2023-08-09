انت الأن تتابع خبر قرارات الحكومة اليوم الأربعاء 9 أغسطس .. مفاجأة غير متوقعة لأصحاب المعاشات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس الجاري، حيث قامت باتخاذ العديد من القرارات التي حملت العديد من المفاجئات للمواطنين ومن بينهم أصحاب المعاشات في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

اجتماع الحكومة:

واجتمعت الحكومة في مقر مجلس الوزراء الجديد بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة ، وذلك برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث تناول العديد من القضايا على الساحة المحلية من بينها الأمور المتعلقة بأصحاب المعاشات.

قرارات الحكومة اليوم الأربعاء 9 أغسطس:

أولاً قام مجلس الوزراء باستعراض القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعية خلال الفترة يوليو من العام الماضي حتي نهاية شهر مارس من العام الميلادي الجاري 2023، وذلك طبقاً لما تنص عليه المادة الثالثة عشر من قانون المعاشات والـتأمينات الجديد الذي يعمل رقم 148 لعام 2019.

كما قامت الحكومة بمناقشة تقرير استثمارات هيئة التأمينات وأسس إعداد تلك القوائم والسياسات المتبعة خلال نفس الفترة .

ثانيا : أعلن مجلس الوزراء عن موافقته على تأسيس شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات وشركة أفريقيا 50 لتمويل المشروعات، حيث أن الهدف من إنشائهما هو الاستثمار في مجال البنية التحتية، مع التركيز على قطاعات الطاقة والنقل، في القارة السمراء.

ثالثاً : وافقت الحكومة مد وقف العمل بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى وذلك وفقاً لأحكام المادة رقم 113 لسنة 1939، لاسيما مع انتهاء المدة القديمة في 31 يوليو الماضي، مشيرة إلي أن المدة الجديدة بدأت من الأول من أغسطس الجاري .

رابعاً قام الدكتور مصطفي مدبولي بالموافقة على تعديل بعض التفاصيل المتعلقة اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر وبالتحديد ما يتعلق بالمادة ثلاثون من قنون رقم 203 لعام 1991، حيث يهدف التعديل إلي تسهيل إجراءات الخاصة بالتصرف في خطوط الإنتاج الرئيسية عديمة الجدوى الاقتصادية