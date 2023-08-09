رونالدو يقود النصر لنهائي البطولة العربية بهدف ضد الشرطة العراقي (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 أغسطس 2023 09:30 مساءً - تأهل النصر السعودي، لنهائي البطولة العربية، بعد تغلبه على نظيره الشرطة العراقي، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة المقامة حالياً في المملكة العربية السعودية وتستمر حتى السبت القادم.

وحرمت تقنية الفيديو "فار"، النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، من أول أهداف المباراة، فى الدقيقة 30، بداعى التسلل.

وفى الشوط الثاني، نجح رونالدو فى تسجيل هدف فوز النصر بالمباراة، فى الدقيقة 75، عن طريق ركلة جزاء، والتى حصل عليها النجم السنغالي ساديو ماني.

وتصدر النجم البرتغالي، قائمة هدافى البطولة العربية برصيد 4 أهداف متفوقا على كريم بنزيما، نجم الاتحاد برصيد 3 نقاط.

وينتظر النصر، فى المباراة النهائية المقرر لها مساء السبت المقبل، الفائز من مواجهة الهلال والشباب.