تعرف على قائمة الأهلي الأولى في الموسم الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 أغسطس 2023 09:30 مساءً - انتهى النادي الأهلي من إجراءات قيد قائمته الأولى من اللاعبين، والتي من المنتظر أن تخوض منافسات الموسم الجديد 2023-2024، ، وفقًا لتعليمات الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأعلنت قائمة الأهلي بتواجد كريم وليد نيدفيد، العائد من فترة الإعارة في صفوف فيوتشر لمدة موسمين، فيما غاب عنها حسين الشحات، لاعب المارد الأحمر المنتظر قيده في القائمة الثانية، وذلك نظرا لقيامه بتجديد عقده مع المارد الأحمر.

ويحق للنادي الأهلي في فترة القيد الثانية التي انطلقت وتستمر حتى منتصف شهر سبتمبر القادم، سحب أي اسم من القائمة الأولى واستبداله باسم أخر، حال رحيل عدد من اللاعبين أو التعاقد مع لاعبين جدد.

وجاءت قائمة الأهلي الأولية للموسم الجديد كالأتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء. الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – محمود متولي – رامي ربيعة – محمد هاني – أكرم توفيق – كريم فؤاد – خالد عبد الفتاح. الوسط: مروان عطية – أليو ديانج - عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – أحمد نبيل "كوكا" – محمد فخري – كريم وليد – أحمد قندوسي. الهجوم: أحمد عبد القادر – بيرسي تاو – طاهر محمد طاهر – محمود عبد المنعم "كهربا" – محمد شريف.

وينضم لتلك القائمة، اللاعبين المقيدين في قائمة تحت السن مثل التونسي محمد الضاوي كريستو، بالإضافة لرأفت خليل ومعتز محمد، وغيرهم من اللاعبين تحت سن 23 عامًا، وفقًا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم.

يُذكر أن أكرم توفيق، لاعب الأهلي استقر على تغيير قميصه، والذي كان يحمل رقم 25، على أن يحصل على القميص رقم 8، والذي كان يحمله حمدي فتحي، قبل رحيله وانتقاله إلى الوكرة، فيما يرتدي كريم نيدفيد رقم 20، بعدما كان يرتدي القميص رقم 2، قبل انتقاله إلى فيوتشر.

ومن المنتظر أن يقوم الأهلي بتسجيل صفقاته الجديدة مثل إمام عاشور، القادم من ميتييلاند الدنماركي ورضا سليم، القادم من الجيش الملكي المغربي في فترة القيد الثانية، بالإضافة لحسين الشحات، الذي قام بتجديد تعاقده مع المارد الأحمر.