محمد صلاح يظهر بجوار شعار ليفربول والجماهير السعودية ترد: يبو مكة تعالا جدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 أغسطس 2023 10:28 مساءً - نشر محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى صورة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، بجوار شعار نادى ليفربول قبل تدريبات اليوم، والتي يستعد فيها الريدز لمواجهة تشيلسى في افتتاحية الدورى الإنجليزى الممتاز.

وشهدت الصورة تعليقات بالجملة من جماهير الأندية السعودية والتي تطالبه بالانتقال إلى المملكة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما تقدم نادى الاتحاد بعرض لضمه النجم المصرى من ليفربول، لكن وطيل اللاعب أكد أن صلاح لن يغادر الريدز قبل نهاية عقده في 2025.

محمد صلاح في مقر تدريبات ليفربول

كانت تقارير صحفية سعودية أكدت أن نادى اتحاد جدة دخل في مفاوضات جادة لضم صلاح، وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية أن النادى السعودى عرض على ليفربول 60 مليون جنيه استرلينى، بالإضافة إلى راتب ضخم للفرعون بعقد يمتد لموسمين.

وكشفت الصحيفة أن راتب الاتحاد المعروض على صلاح يصل إلى 1.6 مليون جنيه استرلينى أسبوعيًا، بزيادة 4 أضعاف وتصل إلى 1.2 مليون أكثر من راتبه مع ليفربول الذى يصل حاليًا إلى 400 ألف استرلينى أسبوعيًا، بعد تجديد عقده الأخير والممتد حتى يونيو 2025.

تعليقات الجماهير السعودية

ونجح ليفربول في تجديد عقد محمد صلاح في صيف 2022 ليستمر مع الفريق حتى 2025، حيث ضاعف النادى راتبه وقتها من 200 ألف إسترلينى أسبوعيًا إلى 400.

ونفى رامي عباس، وكيل أعمال قائد منتخب مصر ونجم ليفربول محمد صلاح، حقيقة موافقة نجم الريدز للانتقال إلى الدوري السعودي هذا الصيف. وظهرت تقارير جديدة تفيد بأن محمد صلاح منفتح بنسبة 100 % على الانتقال إلى المملكة العربية السعودية في المستقبل، ولكنه يريد الانتظار ورؤية المشروع المناسب قبل اتخاذ قراره في العام المقبل. ولكن رامي عباس نفى الأمر من جديد، وقال أمس عبر تويتر: "لم نناقش هذا الأمر، أنا أو محمد صلاح، مع أحد".

مشجع الاتحاد السعودي

تشيلسى ضد ليفربول

فى الوقت نفسه، بدأ نادي ليفربول الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح الاستعداد لقمة تشيلسي بمران قوي أقيم بمركز تدريب "أكسا" التي ستقام مساء الأحد القادم على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2023-2024.

وشارك محمد صلاح في المران بكل قوة وأظهر جاهزية فنية وبدنية قبل المباراة المرتقبة أمام تشيلسي في بداية مشوار الريدز بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد فريق ليفربول لإنطلاق مشواره فى مسابقة الدوري الإنجليزي ، إذ يبدأ المشوار بمواجهة مثيرة أمام نظيره تشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج"، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل 13 أغسطس ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة "بريميرليج".

وأنهى ليفربول الموسم الماضي فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، ليشارك فى مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وقدم فريق ليفربول موسما للنسيان فى 2023، وخرج خالى الوفاض بدون أى بطولة بل وفشل فى التأهل إلى دورى أبطال أوروبا واللعب فى الدورى الأوروبى.