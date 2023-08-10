الرئيس الباكستانى يحل البرلمان

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 أغسطس 2023 12:30 صباحاً - وقع الرئيس الدكتور عارف علوى، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، الأربعاء ، على ملخص قرار حل مجلس الأمة بموجب المادة 58 (1) من دستور باكستان لعام 1973، بحسب ما ذكرته "القاهرة الإخبارية" نقلا عن وكالة الأنباء الباكستانية.

وقال جناح الصحافة فى الأمانة العامة للرئيس فى بيان صحفى إنَّ الرئيس وقع على الملخص الخاص بحل زمالة المدمنين المجهولين وفقًا لنصيحة رئيس الوزراء.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد أعلن مسبقا أنه سينصح الرئيس عارف علوي بحل البرلمان، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات وطنية في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أزمات سياسية واقتصادية.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية البرلمان البالغة خمس سنوات في 12 أغسطس، لكن هذه الخطوة ستحله قبل ثلاثة أيام.