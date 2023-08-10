انت الأن تتابع خبر لآجل غير مسمي .. قطع المياه عن هذه الأماكن في شمال الصعيد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عانت بعض المناطق شمال الصعيد من قطع المياه، خلال الساعات القليلة الماضية ، بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة المياه والصرف الصحي في الفترة الحالية.

قطع المياه:

وفي هذا السياق قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة أسيوط بإصدار بيان عاجل الذي تم الكشف عنه قبل قليل وجري نشر نسخه من الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك عن كافة المعلومات حول عملية قطع المياه، والمدة الزمنية، التي سيحدث فيها ذلك

موعد قطع المياه في شمال الصعيد:

وأشار بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة أسيوط أنه عن قطع المياه لفترة غير محددة بداية من الساعة السادسة صباح أمس الأربعاء حتي الانتهاء مما يتم القيام به

سبب قطع المياه في شمال الصعيد:

وأضاف بيان شركة المياه والصرف الصحي في محافظة أسيوط أن سبب قطع المياه يتمثل في أعمال الصيانة الدورية لغسيل شبكات المياه، ضمن أعمال خط المرشحات 500

أماكن قطع المياه:

وكشف بيان شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة أسيوط التي سوف تشهد انقطاع للمياه هي كل منشارع الشخوة وتفرعاته، وضعف المياه بمنطقة الوليدية بالكامل

تنوية هام :

وطالب بيان شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة أسيوط جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.