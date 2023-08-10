انت الأن تتابع خبر عاجل .. قطع الكهرباء عن هذه الأماكن في الجيزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أظهر جدول تخفيف الأحمال المعلن من قبل الحكومة المصرية في الأيام الماضية عن خريطة مواعيد قطع الكهرباء محافظة الجيزة اليوم الخميس 10 أغسطس الجاري.

قطع الكهرباء:

وبدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر تطبيق قرار تخفيف الأحمال في جميع محافظات الجمهورية بداية من الأيام الماضي وذلك بعد الذي حدث في يوم 17 يونيو الماضي ، حيث حدث زيادة في استهلاك الكهرباء بعد الارتفاع الشديد في درجات الحرارة قد أصدر في شهر يونيو الماضي، مما ترتب عليه قرار بـ” قطع الكهرباء” على مختلف المناطق.

جدول مواعيد قطع الكهرباء الجيزة:

وأوضح جدول قطع الكهرباء عن محافظة الجيزة عن الأماكن والمواعيد التي سوف يتم قطع التيار فيه وهي كما يلي:

1- سيتم قطع الكهرباء عن مناطق أبو رواش الشرقية وشارع السوق ومنطقة الجنيدي والشارع السياحي بداية من الساعة الثانية عشر ظهراً حتي الواحدة مساءً

2- سيتم قطع الكهرباء عن مناطق عملية المياه ومنطقة الموقف وكوبري الشعبوط ومنطقة نصر طلبة ومنطقة عبده رشوان، بداية من الساعة الواحدة ظهراً حتي الثانية مسا.

3- سيتم قطع الكهرباء عن مناطق آخر شارع الرشاح امتداد شارع ناهيا من الساعة الثانية ظهراً إلي الثالثة مساءً.

4- سيتم قطع الكهرباء عن مناطق ش النادي بناهيا و محور 26 يوليو والصليبة وعزب بكفر حكيم. وأبو رواش الغربية والعمدة بكومبرة، من الساعة الثالثة إلي الرابعة مساءً

موعد انتهاء أزمة قطع الكهرباء :

وكان السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء قد تحدث في العديد من المرات أنه سوف يتم انهاء أزمة قطع الكهرباء شهر سبتمبر القادم في حالة تراجع درجات الحرار.