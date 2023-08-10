انت الأن تتابع خبر عاجل ورسميا .. زيادة المعاشات مرة أخري بقيمة 500 جنيه وهذا موعد الصرف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تناولت الصحف في أعدادها اليوم الخميس الموافق 10 أغسطس الجاري، قراراً عاجب بشأن صرف زيادة جديدة لأصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية.

زيادة المعاشات:

وأوضحت الصحف أن مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي قد أصد قرار في اجتماعه الذي عقده أمس الأربعاء بزيادة المعاشات لجميع أعضاء النقابة المحالين على المعاش بعد زيادة البدل للمقيدين في جداول تحت التمرين المشتغلين.

500 جنيه زيادة :

وأشار مجلس نقابة الصحفيين في قرار أن الزيادة تقدر بـ500 جنيه حيث سوف يصل قيمة ما يحصل عليه صاحب المعاش إلي 3000 جنيه بدلاً من 2500 جنيه، موضحاً أنه سوف يتم الصرف مع مستحقات الشهر الجاري، على أن يكون لمدة شهرين هما يوليو وأغسطس.

الحد الأدنى للأجور:

كما قرر مجلس النقابة مخاطبة جميع المؤسسات الصحفية بضرورة زيادة الحد لأدني للأجور إلي 3000 جنيه، على أن يتم تطبيق العقد الجديد على المتقدمين الجدد للجنة القيد، على أن يتم تطبيقه من لجنة القيد القادمة.

معاشات أغسطس 2023:

من جانبها أكدت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتور نيفين القباج استمرار عملية صرف معاشات شهر أغسطس 2023، اليوم الخميس لأصحاب المعاشات الذين تخلفوا عن مواعيد الصرف التي تم الإعلان عنها في مطلع هذا الشهر الميلادي، مشيرة إلي أنه تم توجهي كافة منافذ الصرف بضرورة تسهيل وتذليل كافة العقبات أمام أصحاب المعاشات أثناء الحصول على مستحقاتهم الشهرية والتي تتضمن الزيادة السنوية الجديدة التي تصرف للشهر الخامس على التوالي حيث تم البدء في منحها لهم بداية من شهر أبريل الماضي بتعد توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيس بتقديمها لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمة العالمية بسبب حرب روسيا على أوكرانيا التي أثرت على معدلات نمو اقتصاديات كافة الدول