المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن تعيين أحمد الخطيب رئيسا لقطاع التراث والثقافة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 أغسطس 2023 11:38 صباحاً - أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعيين أحمد الخطيب رئيسا لقطاع التراث والثقافة.

وكانت انتهجت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نهجًا جديدا وعصريًا، باختيارها كوادر من المرأة والشباب فى مختلف القطاعات الإخبارية والإعلامية، إذ أصدرت قرارا بتعيين الإعلامية ريهام السهلى رئيسا لشبكة DMC، والتى حصلت على درجة البكالوريوس فى مجال الإعلام من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1993، وحازت كذلك على درجة الماجيستير فى مجال العلوم السياسية المختص بدراسات الشرق الأوسط عام 1997.

كما أسندت مهمة رئاسة تحرير جريدة "اليوم السابع" للكاتبة الصحفية علا الشافعى لتصبح أول سيدة تشغل هذا المنصب منذ تأسيس الجريدة، والتى عملت فى العديد من الصحف المصرية والعربية، أبرزها: الأهرام والحياة اللندنية والوطن، وترأست تحرير الكثير من البرامج التليفزيونية فى قنوات "دريم" و"الحياة" و"أون"، وساهمت فى تقديم برامج إذاعية وتليفزيونية، وفى عام 2018 شغلت منصب نائب رئيس تحرير "الأهرام.

وأخيرا تعيين الكاتب الصحفى الشاب مصطفى عمار، رئيسا لتحرير موقع وجريدة الوطن، والذى كان تولى رئاسة قسم الفن فى جريدة الوطن قبل أن يرحل عنها، حيث يمتلك العديد من التجارب فى المواقع والصحف المصرية، أبرزها جريدة الفجر ثم البوابة والدستور، بخلاف توليه مسئولية البرامج الفنية فى عدد من القنوات المصرية والعربية المختلفة بالإضافة إلى تقديمه برنامج ملعب الفن على إذاعة أون تايم سبورت.