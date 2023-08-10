ضبط المتهم بفبركة مشهد تمثيلي يدعي ضبطه واحتجازه بأحد مقار الشرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 أغسطس 2023 11:38 صباحاً - دينا الحسيني

تمكنت الأجهزة الأمنية مت ضبط أحد الأشخاص (صادر ضده حكم فى إحدى القضايا) وذلك لقيامه بنشر مشاهد تمثيلية من خلال حسابه الشخصى على تطبيق "تيك توك" يدعى خلال أحدها بإلقاء القبض عليه ويظهر داخل غرفة يدعى كونها حجز بأحد المقار الشرطية، وكذا مشهد يزعم خلاله إتجاره بالمواد المخدرة، ومشهد يرتدى خلاله الزى الأميرى والإدعاء بتعرضه لإطلاق النيران.. بهدف زيادة أعداد المشاهدات والمتابعين لتحقيق الربح المادى.. وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.